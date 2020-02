Prescrizione, Renzi: Non ritiriamo lodo Annibali

di npf/abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - Iv ritira il lodo Annibali? "No, non ritiro niente". Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi intercettato dai cronisti in Senato.

