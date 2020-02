Prescrizione, Renzi non molla. Conte smorza i toni

Matteo Renzi non ricuce lo strappo con il governo sul tema giustizia, in particolare sulla prescrizione. "Il Lodo Conte bis è incostituzionale secondo i principali esperti. Cercheremo di cambiarlo in Parlamento prima che venga bocciato dalla Corte Costituzionale come già avvenuto in settimana alla Legge Bonafede", dice il leader di Italia Viva che sottolinea: "Per noi è una battaglia culturale. Non molleremo di un solo centimetro. Il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi abbiamo scelto di seguire le persone competenti". Conte da Reggio Calabria cerca di smorzare i toni. "Io non ho alcun problema con Renzi", dice il premier che chiarisce: "Io ho un programma da realizzare. Orizzonti futuri non mi appartengono".