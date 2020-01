Prescrizione, Renzi: Non abbiamo fatto governo insieme per diventare grillini

di scp

Milano, 16 gen. (LaPresse) - "Abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini, non per diventare grillini". Così il leader Matteo Renzi su Facebook a proposito della scelta di Iv sulla prescrizione.

