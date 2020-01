Prescrizione, Renzi: Lodo Conte? Viola principi costituzionali

di abf

Roma, 21 gen. (LaPresse) - "Lodo Conte risolve il nodo sulla prescrizione? Assolutamente no, l'essere o meno colpevole non si valuta in primo grado, ma si valuta alla fine. Inserire un elemento di distinzione tra chi è assolto e chi è condannato in primo grado viola i principi costituzionali. Un processo senza fine è la fine della giustizia". Così Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, a Radio1. "Io chiedo di tornare alla legge di Andrea Orlando", ha aggiunto.

