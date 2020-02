Prescrizione, Renzi: Lodo Conte incostituzionale, serve buonsenso

di lrs

Milano, 11 feb. (LaPresse) - "Non si possono prendere in giro i cittadini e non si possono trasformare i cittadini in imputati a vita. Sulla prescrizione noi non molliamo. Il lodo Conte è incostituzionale". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista ad 'Agorà' su Rai3, sulla prescrizione. "Penso che ci voglia buonsenso e sono convinto che il buonsenso tornerà. Vogliamo parlare delle cose serie" o no?, si è chiesto l'ex premier dopo aver citato gli ultimi dati sull'economia e la situazione del coronavirus.

