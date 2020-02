Prescrizione, Renzi: Governo non ha i numeri, ma se li trova non ho problemi

di scp

Milano, 7 feb. (LaPresse) - "A mio avviso questo accordo a tre non ha la maggioranza in Parlamento". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital parlando dell'accordo M5S-Pd-Leu sulla prescrizione. "Io non ho problemi, se trovano qualcuno che gli vota sta roba in Parlamento io sono contento per loro, un po' meno per il paese, ma noi non la votiamo", aggiunge.

