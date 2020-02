Prescrizione, Renzi: Cercheremo di cambiarla, non molliamo di un centimetro

di vln

Milano, 14 feb. (LaPresse) - "La posizione del Lodo Conte è incostituzionale secondo i principali esperti. Cercheremo di cambiarla in Parlamento prima che venga bocciata dalla Corte Costituzionale come già avvenuto in settimana alla Legge Bonafede". Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi in un post su Facebook ribadendo che quella della prescrizione "per noi è una battaglia culturale. Non molleremo di un solo centimetro. Il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi abbiamo scelto di seguire le persone competenti: avvocati, magistrati, esperti della materia".

