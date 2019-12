Prescrizione, Pd lavora ad alternativa. Verso incontro con Conte

di npf/scp

Roma, 5 dic. (LaPresse) - Si è svolto questa mattina un incontro della delegazione Pd che ha in mano il dossier sulla riforma della giustizia. Alla riunione, secondo quanto apprende LaPresse, hanno partecipato il vicesegretario Andrea Orlando, il sottosegretario Andrea Giorgis, la responsabile Giustizia Roberta Pinotti e i parlamentari Michele Bordo, Alfredo Bazoli e Franco Mirabelli. I Dem sono al lavoro su una proposta alternativa allo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, previsto dalla 'spazza corrotti', che entrerà in vigore il primo gennaio. Sul tavolo, tra le ipotesi, quella di allungare i tempi della sospensione della prescrizione andando ad aumentare le scadenze già previste dalla riforma Orlando oppure la prescrizione processuale per fasi. Il Pd, viene spiegato, chiederà a breve un incontro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

