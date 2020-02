Prescrizione, Pd: 2-0 per Renzi quando con Salvini farà cadere governo?

di dab

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Il 2-0 per Renzi sarà quando, votando con Salvini, farà cadere il governo? Noi non lo permetteremo". Così in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo.

