Prescrizione, M5S presenta nuovo emendamento: cambia il titolo, ma il contenuto è lo stesso

Ancora tensione nella maggioranza sulla riforma della prescrizione, contenuta nel disegno di legge Anticorruzione. Per cercare di superare l'ostacolo dell'inammissibilità per estraneità di materia, i relatori al ddl Anticorruzione hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione, presentandone contestualmente un altro simile, ma con una modifica nel titolo: al ddl Anticorruzione è stata aggiunta la frase "nonché in materia di prescrizione del reato". Un escamotage che, stando a quanto si apprende, non convince affatto il Carroccio: se il contenuto è lo stesso il problema resta, è il ragionamento dei leghisti.

Nel pomeriggio si è svolta una riunione al ministero della Giustizia col Guardasigilli, Alfonso Bonafede, e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega, che si è conclusa con un nulla di fatto. A quanto si apprende da fonti parlamentari M5S, infatti, si è trattato di un primo incontro interlocutorio, ma le posizioni restano distanti. Ecco perché sembra necessario un incontro a un livello politico superiore. Dal Cinquestelle fanno sapere: "Non intendiamo rinunciare al punto né a ricorrere ad atti che rinviano al futuro la questione".

Anche Giuseppe Conte ha ribadito che sul punto sono esclusi dietrofront: "Il tema è sacrosanto, perché il nostro processo penale attraverso la prescrizione ha conosciuto e conosce la denegata giustizia", ha rimarcato il premier durante la conferenza stampa con il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia. "Di questo strumento è stato fatto grande abuso e gli interventi successivi ne hanno distorto la vocazione originaria - ha aggiunto - Riteniamo che essendo nel contratto di governo terremo il punto".

Determinato a trovare un'intesa senza passi indietro anche il vicepremier Luigi Di Maio: "Per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Sulle cose importanti lo abbiamo sempre trovato, ma deve essere approvato nel disegno di legge anticorruzione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata