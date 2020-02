Prescrizione, nervi a fior di pelle nella maggioranza

Maggioranza in fibrillazione, sempre di più, sulla prescrizione. Il ministro della Giustizia Bonafede tira dritto, e ribadisce che porterà il testo del 'Lodo conte bis' in consiglio dei ministri, dopo l'intesa fra Cinque Stelle, Pd e Leu. Ma Renzi non ci sta, conferma il No di Italia Viva e avverte: "Se ci vogliono buttar fuori lo dicano, senza di noi il governo non ha i numeri". "Confido si condivida una posizione ragionevole", dice il premier Conte. Non sembra preoccupato della tenuta della coalizione il presidente della Camera Roberto Fico, interpellato dai giornalisti a Napoli: "Renzi - dice - non è una minaccia per il governo".