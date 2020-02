Prescrizione, ministre Italia Viva diserteranno Cdm

Alta tensione nel governo sulla prescrizione. E le ministre renziane Teresa Bellanova ed Elena Bonetti non prenderanno parte al Consiglio dei ministri di questa sera. "Siamo contrari al lodo Conte e quindi per coerenza non ci saremo. Il testo del 'lodo Conte bis' se lo voteranno gli altri partiti della maggioranza", spiegano fonti qualificate di Italia Viva. E l'ex premier attacca il suo ex partito e il ministro della Giustizia 5 Stelle. "Il Partito democratico ha scelto il giustizialismo contro il garantismo, Bonafede ha due mesi per cambiare o ci vediamo in Senato", avverte Matteo Renzi nella eNews. Irritazione nel Pd: "Lasciare il governo impantanato non è un bene, in caso di crisi si voti" replica il vicesegretario dem Orlando.

