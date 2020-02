Prescrizione, Marcucci a Renzi: Fino all'ultimo spero in accordo di tutti

di dab/npf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "A Matteo Renzi che dice che in Senato non potrebbero esserci i voti sulla prescrizione, rispondo che fino all'ultimo io spero in un accordo che comprenda tutta la maggioranza, Italia Viva compresa. Insomma io scommetto ancora sulla durata di questa maggioranza. Si deve trovare un'intesa su un processo che garantisca tutti i diritti dell'imputato". Lo dice il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, ai microfoni della 'Nove'.

