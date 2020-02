Prescrizione, incerta presenza Bellanova e Bonetti a Cdm domani

di npf/dab

Roma, 12 feb. (LaPresse) - Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, potrebbero non partecipare al Consiglio dei ministri di domani. Sul tavolo del Governo dovrebbero esserci, secondo quanto annunciato oggi dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede, il disegno di legge delega sulla riforma del processo penale e il cosiddetto 'lodo Conte bis' sulla prescrizione, ma le ministre di Iv - contrarie a quest'ultimo - potrebbero alla fine essere assenti. La titolare dell'Agricoltura, infatti, è in missione in Russia e non dovrebbe fare in tempo a rientrare e anche la presenza della ministra per le Pari opportunità e la famiglia è data per incerta.

