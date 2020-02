Prescrizione, Giachetti: Se forzatura mozione di sfiducia a Bonafede

"Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare. Quello che posso dire è che se loro, ed in particolare Bonafede, vogliono continuare con una forzatura di questo tipo certamente, al di là di quello che succederà col governo, il ministro Bonafede si troverà una bella mozione di sfiducia, questo è pacifico”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva.

"Qualcuno oggi tra le fila di Italia Viva chiama in causa il ministro Bonafede con accenti totalmente fuori luogo. Gli attacchi e le costanti minacce sono inaccettabili: se intendono aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente e si faccia secondo modi e procedure istituzionali. A quel punto gli italiani sapranno chiaramente chi vuole fare il loro interesse e chi no". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata