Prescrizione, Faraone: Bonafede ha stancato, basta fare capo ultrà

di dab

Roma, 12 feb. (LaPresse) - “Bonafede ci ha stancata: continua ad attaccare Italia Viva dicendo che molestiamo i cittadini . È semmai lui che molesta gli italiani rendendoli imputati a vita. Non è stato in grado da quando si è insediato il Conte 2 di proporre una soluzione sulla prescrizione che unisse le forze di governo ed avesse la maggioranza in Parlamento . In più da un capo delegazione ci saremmo aspettati più senso di responsabilità: la smetta di fare il capo ultrà”. Così in una nota il presidente dei senatori di italia Viva Davide Faraone.

