Prescrizione, Di Maio: Dal primo gennaio riforma in vigore, non arretriamo

di mad

Milano, 6 dic. (LaPresse) - "Noi sulla giustizia non possiamo arretrare, perché dobbiamo lottare contro la corruzione e per troppi anni i furbetti della prescrizione l'hanno fatta franca. Ora serve un'intesa sui tempi dei processi, ma dal primo gennaio deve entrare in vigore la riforma della prescrizione. Credo che si possa trovare un'intesa, ma se qualcuno vuole votare una legge con Salvini e Berlusconi...". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Circo Massimo su Radio Capital. "Noi - ha aggiunto - abbiamo una riforma che porta a 4 anni massimo i tempi di un processo, ed è importante. La legge sulla prescrizione serve a difendere le persone innocenti".

