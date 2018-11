Prescrizione, Di Maio: Accordo mi soddisfa totalmente, stop a furbetti

di abf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Prescrizione? Mi sono svegliato dopo bene dopo l'accordo, mi soddisfa totalmente, perchè l'obiettivo di riformare la prescrizione è sempre stata un'obiettivo del M5S per fermare i furbetti. Allo stesso modo sapere che il 2019 sarà l'anno del processo penale è importante". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia.

"Per me è molto importante confrontarmi con voi, i media mondiali e con cui vorrei confrontarmi con i temi importanti", ha aggiunto.

