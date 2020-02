Prescrizione, Conte: Confido maggioranza condivida ragionevole posizione

di dab

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Tanto sui temi appena citati, quanto sul tema della prescrizione sul quale, seppur non ho mai ritenuto questo specifico profilo di disciplina tale da oscurare il complessivo disegno riformatore della giustizia, mi sono ugualmente speso per trovare un punto di mediazione sempre più avanzato. Un punto di equilibrio che contempli da una parte l'esigenza di evitare una denegata giustizia e, dall'altra, di garantire la ragionevole durata dei processi. Confido che tutte le forze di maggioranza riescano a condividere la medesima ragionevole posizione". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook.

