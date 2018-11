Prescrizione, Businarolo: Si farà, non arretriamo

di ddn /npf

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "La riforma della prescrizione si farà. Vogliamo che i condannati per reati gravi come la corruzione, lo stupro e i disastri ambientali vadano in galera. Chi sbaglia paga e su questo non arretriamo". Così Francesca Businarolo relatrice al ddl anticorruzione del Movimento 5 Stelle

