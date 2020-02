Prescrizione, Buffagni: Italia Viva fa Gian Burrasca, italiani stufi

di lal/egr

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Sulla questione della prescrizione il governo ha trovato "una soluzione ottima" e gli italiani sono "stufi" delle posizioni "da Gian Burrasca" di Italia Viva. Così il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a margine di un convegno in Borsa Italiana. "C'è stato un vertice ieri sera - prosegue Buffagni - abbastanza intenso, abbastanza corposo. Il ministro Bonafede ha dimostrato la sua sensibilità alle esigenze del governo. Tutto, quindi, non solo della parte che lui rappresenta: ha trovato una soluzione ottima". Secondo il viceministro del M5S, "se Italia Viva vorrà lavorare in Parlamento col decreto che mi pare sia stato annunciato, ben venga, se vuole invece come sempre rimarcare una posizione da Gian Burrasca... secondo me gli italiani sono stufi di queste cose". "Credo che gli italiani - conclude Buffagni- vogliano che si lavori tutti per sveltire i processi. E' paradossale che nel paese non si stia discutendo di sveltire i processi ma della prescrizione, è pazzesco".

