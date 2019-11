Prescrizione, Bonafede: Riforma è primo passo di civiltà

di abf

Roma, 30 nov. (LaPresse) - "Dobbiamo ridare credibilità alla giustizia. Penso che un primo passo, per me di civiltà, verrà compiuto con l'entrata in vigore della riforma della prescrizione il 1/o gennaio 2020". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parlando al 34/o congresso nazionale dell'Anm a Genova

