Prescrizione, Bonafede: Renzi? La speranza per lui è l'ultima a morire

di scp

Milano, 16 gen. (LaPresse) - "La speranza per lui evidentemente è l'ultima a morire". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Radio Capital rispondendo a una domanda sul fatto che il leader di Italia viva Matteo Renzi speri che la riforma sulla prescrizione venga bocciata in Parlamento. A proposito della soluzione di mediazione proposta da Conte, Bonafede parla di "tenuta anche costituzionale di questo testo, non è che la distinzione tra assolti e condannati la stiamo introducendo adesso".

