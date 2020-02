Prescrizione, Bonafede: Qualcuno si ricordi che non governa con Alfano e Verdini

di dab

Roma, 2 feb. (LaPresse) - "Io non credo che dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, ci mancherebbe: qualcuno dovrebbe semplicemente rendersi conto di non essere più al governo con Alfano e Verdini (che, come noto, hanno una concezione della giustizia lontana anni luce dalla mia)". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

