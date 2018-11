Prescrizione, Bonafede: Pronti a valutare proposte miglioramento

di npf

Andrete avanti con la prescrizione dopo il primo grado? "Per noi è fondamentale tutta la riforma della giustizia. La riforma della prescrizione è nel contratto di governo e noi andiamo avanti negli obiettivi che abbiamo garantito ai cittadini. E' una battaglia fondamentale". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in diretta Facebook, a margine dell'inaugurazione del Giardino della Giustizia a Roma. "L'emendamento pone una prescrizione che si interrompe dopo il primo grado, chiaramente se arrivano proposte di miglioramento noi siamo pronti a valutarle come abbiamo sempre fatto - ha aggiunto - E' chiaro però che ci deve essere un elemento fondamentale che quell'emendamento contiene: dopo il primo grado di giuudizio lo Stato italiano non di può permettere di dire ai cittadini che c'è una giustizia che scade. Chi sbaglia deve pagare".

