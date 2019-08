Prescrizione, Bonafede: Non permetterò giochini per far saltare riforma

di dab

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "Io sono il ministro che ha scritto e rivendica con orgoglio la legge Spazzacorrotti, che sta facendo male ai corrotti, se non altro perché li mette in galera. Dunque, non permetterò a nessuno di fare giochini per far saltare la riforma della prescrizione". Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una diretta Facebook. "Siamo aperti a ogni tipo di proposta, le porte del ministero sono spalancate e in questi mesi non ho fatto altro che parlare con tutti", ribadisce il Guardasigilli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata