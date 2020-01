Prescrizione, Bonafede: Iv si è isolata rispetto alla maggioranza

di scp

Milano, 16 gen. (LaPresse) - "Prendo atto che Italia viva si è isolata rispetto alla maggioranza votando insieme a Forza Italia e alle opposizioni sulla prescrizione, ma più che prenderne atto come ministro della Giustizia non voglio fare. Il mio dovere è garantire ai cittadini che i processi abbiano tempi ragionevoli". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Radio Capital parlando della riforma sulla prescrizione. "C'è stato un vertice sulla giustizia nella maggioranza in cui sono state raccolte le diverse sensibilità e il premier Conte ha fatto una proposta", ha rimarcato, "tutte le forze di maggioranza si sono sbloccate a seguito di questa proposta, che io ho voluto raccogliere in quanto ministro di un governo che ha diverse sensibilità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata