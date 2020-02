Prescrizione, bocciato il Lodo Annibali

L'emendamento della deputata di Italia Viva non passa in commissione alla Camera: regge l'asse Pd-M5S-Leu

Il cosiddetto 'lodo Annibali', che sposta gli effetti della legge Bonafede sulla prescrizione di un anno, non passa il vaglio delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. L'asse Pd-M55-Leu dunque regge e l'emendamento della deputata di Italia viva non passa per 49 voti contrari rispetto ai 40 favorevoli, nonostante l'annuncio del sì dai gruppi di Forza Italia e Lega. Oggi, come spiegato dal ministro della Giustizia Bonafede il disegno di legge sulla riforma del processo penale dovrebbe andare in Cdm'. Intanto la Corte Costituzionale stabilisce l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della Legge Spazzacorrotti.