Prescrizione, Bellanova: No baratto tra tenuta governo e giustizia giusta

di lrs

Milano, 11 feb. (LaPresse) - "Non c'è baratto tra la tenuta del governo e la giustizia giusta". Così la ministra dell'Agricoltura e capo delegazione di Iv al governo, Teresa Bellanova, ai microfoni di Radio24, sulla prescrizione. "Noi - aggiunge - siamo disposti a fare fino in fondo la nostra parte per garantire il diretto degli imputati ad avere la fine del processo e della parte lesa rispetto ai processi che sono in corso. E' il presidente Conte che si deve assumere la responsabilità di decidere se ci sono le condizioni per andare avanti. Non va bene imporre una posizione". "Io - sottolinea Bellanova - non arriverò mai a pensare che la mia funzione vale la messa in discussione dei diritti delle persone. Conte dovrebbe ascoltare noi, gli avvocati e i magistrati. Questo lodo messo in piedi è incostituzionale. Allora si blocchi la discussione se non si vuole mettere in discussione la maggioranza, perché noi all'idea del baratto non ci stiamo".

