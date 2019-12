Prescrizione, Anm: Chiesto da sempre stop dopo condanna primo grado

di abf

Roma, 1 dic. (LaPresse) - "L'ANM ha chiesto da sempre l'interruzione della prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado, per restituire al processo la sua piena efficacia. Lo abbiamo proposto noi stessi anche di recente, e sul punto non abbiamo e non avremo ripensamenti". E' quanto si legge nella mozione finale del Congresso nazionale chiusosi oggi a Genova. "Alla politica spetta poi il compito di adottare ogni altra iniziativa per una strutturale riforma del processo penale, in ogni caso, indispensabile", si aggiunge.

