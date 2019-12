Posta sui social foto con dito medio a Salvini che dorme in aereo

Una ragazza, che viaggiava in aereo con il leader della Lega Salvini, ha postato sui social una foto con il dito medio rivolto al leader del Carroccio che dorme di fianco a lei. L'immagine ha fatto il giro del Web e non è passata inosservato nemmeno al numero uno leghista che ha risposto, sempre via social: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione" le parole dell'ex ministro dell'Interno.

