Pop Bari, petizione sindacato Siti: Governo riconosca accesso al Fir

di lrs

Milano, 15 dic. (LaPresse) - "Il Siti, Sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio di Milano, in ragione delle analoghe violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, oggetto di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari, lancia una petizione affinché il Governo riconosca anche agli azionisti ed obbligazionisti della Banca Popolare di Bari l'accesso al Fir, Fondo indennizzo riparmiatori, garantendo ad essi i medesimi privilegi già previsti dall'articolo 1 comma 493 della legge 145 del 2018 per le altre banche in risoluzione". Lo annuncia in una nota Domenico Bacci, segretario nazionale del Siti.

