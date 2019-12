Salvataggio Popolare di Bari, in arrivo banca di investimento

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il salvataggio della Banca popolare di Bari. Nel testo esaminato e successivamente approvato dall'esecutivo è previsto un finanziamento ad Invitalia fino 900 milioni di euro per il 2020 che andrebbe a ricapitalizzare Mediocredito Centrale. Il governo Conte prevede, inoltre, la costituzione di una Banca di Investimento.ositiva l'approvazione del decreto. L'esecutivo "è al fianco dei risparmiatori e dei dipendenti della Banca Popolare di Bari e delle imprese da questa sostenute ed è impegnato per il suo rilancio a beneficio del Mezzogiorno" le parole del ministro dell'Economia Gualtieri.

