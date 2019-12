Pop Bari, Di Maio: Vogliamo i verbali di chi doveva controllare

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Vogliamo conoscere tutti i verbali fatti da chi doveva controllare, perché questo buco di bilancio non l'ha fatto un alieno, ma qualcuno in particolare, anche, forse, per omessi controlli". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a margine della presentazione dei nuovi facilitatori, a proposito di Banca popolare di Bari.

