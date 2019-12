Pop Bari, Di Maio: Salvare risparmi dei pugliesi, non i banchieri

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Ieri avete letto la notizia di un'altra banca commissariata da Bankitalia: la Banca popolare di Bari. Un'altra banca con mega-buco provocato dai manager e da chi evidentemente doveva controllare e non l'ha fatto bene". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, Luigi Di Maio. "Tutti in queste ore parlano di decreto legge. Ma non corriamo troppo. Per noi ci sono 2 cose da fare prima di arrivare ad un decreto, che in ogni caso per noi deve salvare i risparmi dei pugliesi, non i banchieri", aggiunge.

