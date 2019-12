Pop Bari, Di Maio: Quali manager prestato soldi dei baresi allo scoperto?

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Vogliamo sapere chi ha prestato soldi e a chi. Quali manager hanno firmato per prestare i soldi dei baresi allo scoperto? Il meccanismo è sempre lo stesso, noi mettiamo i soldi in banca e manager politicizzati li prestano alla politica locale o a personaggi vicini. Poi questi signori non li restituiscono e i nostri conti correnti vengono usati per colmare il buco. Anche in questo caso, come per Carige, vanno ricostruiti tutti i collegamenti politici su quel territorio". Lo scrive su Facebook il capo politico M5S, Luigi Di Maio, a proposito del caso della Banca popolare di Bari.

