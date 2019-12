Pop Bari, Di Maio: Iv? Lavorando con obiettivi chiari non ci sono problemi

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Quando si lavora con gli obiettivi chiari non ci devono e non ci sono problemi". Lo dice il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, all'uscita da Palazzo Chigi al termine del Cdm in cui è stato approvato il decreto sulla Banca popolare di Bari, rispondendo a una domanda sul botta e risposta con Italia viva.

