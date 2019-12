Pop Bari, Di Maio: In Cdm nomi di chi preso soldi senza restituirli

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "In Consiglio dei ministri si portano i nomi di chi ha preso i soldi e non li ha restituiti. I soliti 'prenditori' e non imprenditori onesti che tirano avanti la carretta". Lo dice il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a margine della presentazione dei nuovi facilitatori, a proposito di Banca popolare di Bari.

