Pontida, Salvini attacca M5s: "Che triste fine per chi voleva la rivoluzione"

Matteo Salvini arrivato a Pontida per il tradizionale raduno leghista nella Bergamasca. Il leader del Carroccio all'attacco dell'ex alleato di governo: "I 5 Stelle disperati, pur di non sparire vanno con il cappello in mano del Pd chiedendo due posti, si rassegnigno perchè in Umbria c'è voglia di cambiamento", l'affondo di Salvini.