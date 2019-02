Ponte Morandi, C. Conti: Procedure controllo sicurezza insufficienti

di mbb/npf

Roma, 15 feb. (LaPresse) - Dalla relazione della commissione Ispettiva istituita dal ministero delle Infrastrutture a seguito del crollo del Ponte Morandi "emerge in tutta evidenza che le procedure di controllo della sicurezza strutturale delle opere d'arte sono state in passato e sono tuttora insufficienti al fine di prevenire crolli come quello verificatosi". E' quanto si legge nel rapporto della Corte dei Conti diffuso in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019.

