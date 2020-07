Ponte Morandi a Autostrade, Costa: "Problema sul tavolo del premier, noi lo sosteniamo"

"Aspettiamo, stiamo facendo una riflessione, ma il tema è sul tavolo del premier. Lasciamo il premier tranquillo di prendere la sua decisione, con noi che lo sosteniamo". Così il ministro all'Ambiente Sergio Costa, in merito al rinnovo della concessione di Autostrade, parlndo a margine della presentazione della candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, per le prossime elezioni regionali in Campania.