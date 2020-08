Ponte Genova, "Salvini: Si inaugura miracolo italiano solo per testa dura Lega"

(LaPresse) - Lunedì prossimo, a Genova, "si inaugura un miracolo italiano, che è tale solo e soltanto per la testa dura della Lega. Se Genova ha un ponte nuovo, fatto in un anno senza trucchi e senza feriti, è perché abbiamo superato il codice degli appalti e abbiamo nominato il sindaco di Genova commissario per la ricostruzione". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dal palco della festa della Lega Romagna a Cervia.