Ponte Genova, Salvini: Pd ha votato contro la città, dovevano restare a casa

di scp

Torino, 4 ago. (LaPresse) - "L'unica cosa che ieri stonava è che c'erano in prima fila dei politici del Pd che hanno votato contro Genova e il decreto Genova e avrebbero dovuto rimanere a casa se avessero avuto dignità, non andare a fare le sfilate sul ponte dopo aver votato contro il ponte e contro Genova". Così il segretario della Lega Matteo Salvini in un incontro pubblico a Ventimiglia (IM).

