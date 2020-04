Ponte Genova, Fraccaro: Esempio di Italia che riparte

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - “Con il crollo del Ponte Morandi Genova e l'Italia intera hanno subito una ferita profonda. Oggi dimostriamo che il nostro senso di comunità ci consente di condividere il dolore ma anche la volontà di ricostruire. Il nuovo ponte è l'esempio dell'Italia che sa risollevarsi da una tragedia immane e ripartire con più forza. Il nostro pensiero va alle 43 vittime che meritano giustizia. Abbiamo il dovere di impedire che simili tragedie possano ripetersi e per questo abbiamo disposto che la ricostruzione non fosse affidata a chi doveva garantire la sicurezza. Il nuovo Ponte per Genova rappresenta per tutto il Paese un nuovo modello da seguire all'insegna della solidarietà reciproca, della responsabilità collettiva e della cooperazione di tutti per un bene comune. Genova e l'Italia si rialzano, insieme”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

