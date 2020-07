Ponte Genova, Di Maio: Gestione non a Benetton, promessa va mantenuta

di dab

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Non voglio esprimere sentenze, né alimentare scontri, non ce n'è bisogno in questo momento. Credo solo che vada subito risolta la questione. Alle famiglie delle vittime avevamo promesso due cose: che il ponte non lo avrebbero costruito i Benetton, ma un'azienda di Stato. Infatti lo hanno costruito Fincantieri con Webuild. E che i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade. Tantomeno il ponte. Entrambe queste promesse ora vanno mantenute. La politica senta dentro di sé il peso di queste due promesse. E passi ai fatti". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

