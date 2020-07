Ponte Genova, Crimi: Per noi e punto dirimente

di dab

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Da mesi insistiamo con i ministri competenti che sono il Mit e il Mef per fare in modo che il Ponte non sia riconsegnato ai Benetton. Questo per noi è un punto dirimente". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che oggi è intervenuto a #ilcafFLEdelmercoledì, appuntamento settimanale della Fondazione Luigi Einaudi. "Noi sosteniamo che Benetton non deve più gestire le nostre autostrade. Hanno già fatto danni enormi non solo riguardo al Ponte Morandi ma riguardo alla gestione delle nostre autostrade", che erano diventate "una macchina per fare i soldi".

