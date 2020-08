Ponte Genova, Bucci: Costruito modello successo, anche Italia lo sia

di lrs/lcr

Genova, 3 ago. (LaPresse) - "Genova ha oggi costruito un modello di successo, Genova e questo cantiere lanciano un messaggio di fiducia e di speranza per il futuro. Signor Presidente, abbiamo fatto di Genova un modello per l'Italia, noi vogliamo che l'Italia diventi un modello" per l'Europa e per il mondo. Così il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, durante la cerimonia di inaugurazione del Ponte San Giorgio.

