Ponte Genova, Aspi: Nessun riscontro su proposte inviate a governo

di dab

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "La società ad oggi, non ha mai ricevuto alcun riscontro formale alle proposte inviate all'Esecutivo - definite sulla base delle continue interlocuzioni avute - per la definizione del contenzioso sul Ponte Morandi, né mai alcuna proposta formale è stata formulata dall'Esecutivo stesso". È quanto si legge in una nota della società.

