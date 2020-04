Ponte di Genova, Di Maio: Famiglie ancora aspettano giustizia

di mad

Milano, 28 apr. (LaPresse) - Oggi è stata posizionata l'ultima campata del nuovo ponte di Genova. C'è chi parla di miracolo, chi di risultato straordinario. La verità è che l'Italia ha dimostrato forza e competenza. Tecnici, ingegneri, operai, tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo ponte hanno dimostrato che qualsiasi risultato può essere ottenuto, grazie all'impegno e alla volontà di tutti, nessuno escluso, di volerlo ottenere. Grazie alla determinazione di Danilo Toninelli, in passato colpito da critiche ingiustificate, al quale voglio esprimere il mio riconoscimento da cittadino. Oggi sicuramente è una giornata importante, c'è tanta felicità. Ma dobbiamo ricordarci che tutto parte da una tragedia. Ci sono 43 vittime. Ci sono le rispettive famiglie che giustamente ancora aspettano giustizia". Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Non è però - aggiunge - il giorno della polemica, oggi rinasce una grande opera. Merito anche della perseveranza del commissario Marco Bucci. A dimostrazione del fatto che si può ripartire rapidamente, evitando di affogare nella burocrazia. Bisogna però snellire e semplificare le procedure. Che tutto questo ci serva da insegnamento. Quest'opera ci consegna una certezza: l'Italia è capace di risorgere, anche dalle macerie di un'emergenza. Oggi è una giornata di speranza per il popolo italiano".

