Ponte di Genova, Conte: Questo è cantiere dell'Italia che non si abbatte

di lcr/mad

Genova, 28 apr. (LaPresse) - “Questo è il cantiere dell'Italia che sa rimboccarsi le maniche e non si è abbattuta per la tragedia” del Ponte di Genova. “Il nuovo ponte di Genova e Genova e un modello per l'Italia intera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al varo dell'ultimo impalcato che completa la struttura del Nuovo Ponte di Genova, realizzato da Salini Impregilo e Fincantieri.

